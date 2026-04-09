Esther Ferrer, pionera del arte de performance en España, será la artista invitada en Estampa 2026

Esther Ferrer, una de las principales representantes del arte de performance en España, será la artista invitada de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo 'Estampa', que celebrará su 34 edición del 24 al 27 de septiembre en IFEMA MADRID.

La práctica artística de Ferrer, nacida en San Sebastián en 1937, abarca el collage, la fotografía, el dibujo y el arte sonoro, y su trayectoria está asociada al movimiento minimalista de principios de la década de 1970, así como a los movimientos feministas de ese periodo, según han explicado desde Estampa 2026 en un comunicado.

Destacan que la artista formó parte del grupo ZAJ fundado por Walter Marchetti, Ramon Barce y Juan Hidalgo en 1964 y disuelto en 1996, una agrupación icónica del happening y la performance en España.

Asimismo, señalan que el uso de su propio cuerpo como campo artístico la sitúa dentro de la genealogía de mujeres que, en la segunda mitad del siglo XX, exploraron nuevas formas de expresión a través de la acción.

De esta forma, ponen de relieve que la artista ha visibilizado cuestiones como la temporalidad y la espacialidad de los procesos creativos, el movimiento, las transformaciones y el azar bajo una mirada feminista; y añaden que su inclinación por el humor y la exaltación de lo absurdo también caracteriza su trabajo.

En 1999, representó a España, junto a Manolo Valdés, en la Bienal de Venecia; en 2008 fue galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas, en 2012 con el Premio Gure Artea del Gobierno Vasco, en 2014 el premio MAV (Mujeres en las artes visuales), el Premio Marie Claire pour l'Art Contemporaine y el premio Velázquez.