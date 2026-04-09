Esther Cañadas, su confesión más sincera sobre su problema de salud

Espectacular, y presumiendo de esa belleza hipnótica que la convirtió en una de las modelos más cotizadas del mundo en la década de los 90, Esther Cañadas está de vuelta. Y confirmando que sigue siendo una de las tops más importantes de nuestro país, protagoniza la campaña de la nueva colección primavera-verano 2026 de Woman Limited El Corte Inglés, que este jueves ha presentado ante las cámaras con un sofisticado total look marrón chocolate de la firma.

Una reaparición que se produce días después de cumplir 49 años en la que, a corazón abierto y derrochando simpatía, se ha sincerado sobre el gran momento que está viviendo tanto a nivel profesional -salta a la vista- como personal junto a su hija Galia (11), que como confiesa es su gran amor, además de actualizar cómo se encuentra tras la enfermedad autoinmune, vasculitis (que provoca la inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos) que la obligó a retirarse de las pasarelas durante años.

En un encuentro protagonizado por la moda, la primera pregunta a la que se ha enfrentado Esther es a la que qué mujer es su referente de elegancia en nuestro país en la actualidad. "Yo creo que hay muchísimas, muchísimas... No me pongas en un compromiso, porque ahí hay un montón. Yo creo que ahora mismo España está en un momento muy bueno en todo, desde actrices, desde cantantes... es que es una maravilla, tenemos un país que hay unas mujeres" ha expresado, confirmando que en esa lista también está la Reina Letizia, cuyo estilo le encanta.

Todavía con la Semana de la Moda de Madrid muy reciente, la modelo ha hecho un llamamiento ante la extrema delgadez de algunas de sus compañeras sobre la pasarela: "Yo siempre he intentado recalcar muchísimo lo que es la salud, lo que es los buenos hábitos, porque al final estás dando imagen a mucha gente joven. Aquí hay maquillajes, luces, hay un montón de cosas, que no es la realidad. Entonces yo creo que es muy importante mantener sobre todo primero la salud, que esté por delante".

"Obviamente yo me cuido, también tengo una genética, una constitución, pero obviamente no estaría como estoy si no me cuidara, pero hay que cuidarse con muchísima cabeza. Para mí mi salud es lo más importante y sentirte bien, Entonces, nunca he hecho ni lo haré dejar de poner la salud como prioridad ante otra cosa" ha revelado.

Hablando de físicos, la prensa ha querido saber la opinión de Esther a la confesión de Anabel Pantoja sobre el complicado momento que atraviesa por su físico al no haberse recuperado del embarazo de su hija Alma y revelar lo duro que es para ella ver el aspecto de su tripa. Diplomática, la modelo ha apuntado a que "hay épocas de la vida en la que tienes tus prioridades, tus momentos. Hay gente que va a hacer una campaña muy importante y te preparas, te entregas, te dedicas, pero no haces eso 365 días del año, ¿no? Yo creo que hay un momento para todo y hay que tener un equilibrio muy claro de para qué haces las cosas y por qué, y unos límites, y nunca tienes que perder tu esencia".

En cuanto a cómo se encuentra de su enfermedad, la exmujer de Mark VanderLoo ha confesado que tener que dejar la moda fue "un momento muy difícil, y cuando nos pasan cosas lo afrontamos lo mejor que podemos. Yo he tenido la suerte de poder superarlo y mirarlo como una época muy difícil, pero que recuerdo con mucho respeto y con mucho agradecimiento, la verdad, de poder estar aquí".

"Lo mío fue vasculitis, pero hay muchísima gente que por desgracia tiene enfermedades inmunológicas difíciles de diagnosticar. Es una cosa complicada, la verdad. Yo ahora estoy perfecta, y mando mi apoyo a toda la gente que lo tiene porque me escriben muchas veces en redes y pues es una cosa complicada que se necesita mucho apoyo, también de tu círculo, porque es difícil de llevar, la verdad" se ha sincerado.

Recién cumplidos 49 años, Esther reconoce que "estoy muy bien. Ha sido un trabajo de muchísimos años. Cada cosa te va moldeando y yo vivo... Soy una persona positiva, agradecida. Obviamente sé que todo tiene su trabajo, su disciplina, su esfuerzo, pero también soy una persona que me gusta disfrutar. Es un regalo. Pues estamos todos aquí ahora mismo y no sabemos qué va a pasar ni con la guerra, ni con nosotros, ni con mañana, ni con la salud, entonces yo creo que se trata siempre de enfocarte en todo lo que tenemos, que es mucho más de lo que nos damos cuenta".

Su mejor compañera, su hija, que todavía no sabe a qué se dedicará en un futuro ni si seguirá su camino en el mundo de la moda: "Bueno, ahora tiene 11 años y está donde tiene que estar. No es un mundo ahora que no es el mismo mundo que teníamos por lo menos cuando yo era pequeña, entonces yo creo que lo más importante es que sean felices, que se sientan bien y que no sabemos qué pasará en el futuro".