El precio del petróleo sube a 96,6 dólares ante la fragilidad de la tregua, con las Bolsas apuntando a caídas

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 2% en torno a las 8.05 horas de este jueves y se movía por encima de los 96 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía casi un 3%, hasta los 97 dólares por barril.

La subida del precio del petróleo en las primeras horas de este jueves se debe a la fragilidad de la tregua de dos semanas acordada entre Estados Unidos e Irán y en medio de acusaciones mutuas sobre posibles incumplimientos de la misma, con la disputa sobre el Líbano en el foco.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tachado de "bulo" este miércoles los diez puntos de la propuesta de Irán para negociar el fin de la guerra con Washington sobre el que han informado los medios de comunicación, pese a que parten de un comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

"Los diez puntos eran un bulo", ha declarado en redes el inquilino de la Casa Blanca, que ha atacado en concreto al "decadente 'The New York Times' y la cadena de noticias falsas CNN" por informar acerca de dicho decálogo, producido por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní y difundido por las principales agencias del país asiático.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha denunciado que tres puntos del acuerdo marco para poner fin a la guerra han sido violados por Estados Unidos antes del inicio de las conversaciones entre Washington y Teherán en la capital de Pakistán, Islamabad. "En tales circunstancias, un alto el fuego bilateral o una negociación resultan inviables", ha dicho.

"La profunda desconfianza histórica que sentimos hacia Estados Unidos se debe a sus reiteradas violaciones de todo tipo de compromisos, un patrón que lamentablemente se ha repetido una vez más", ha expresado en un comunicado difundido en redes sociales.

Qalibaf se ha referido al incumplimiento de la primera cláusula del acuerdo marco de 10 puntos, que alude a un "alto el fuego inmediato en todas partes, incluido en Líbano y otras regiones, con efecto inmediato", tras la oleada de ataques israelíes registrada en territorio libanés.

Asimismo, ha apuntado también a la violación del espacio aéreo iraní después de que un dron "intruso" fuera derribado por las fuerzas iraníes en la provincia de Fars, mientras que también ha asegurado que Estados Unidos ha violado la cláusula relativa al derecho de Irán al enriquecimiento de uranio, que es el sexto punto del acuerdo marco.

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria Iraní ha instado este jueves a "todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz" a que sigan "rutas alternativas", una de entrada y otra de salida esbozadas por su propia Armada, para así evitar posibles minas antibuque en la zona principal de este paso que une los golfos Pérsico y de Omán y por el que transita una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A APERTURAS NEGATIVAS

En este contexto, las principales Bolsas asiáticas registran descensos en la jornada de hoy. El Kospi surcoreano cae un 1,9%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cede un 0,4% y el Shenzhen chino retrocede un 0,2%. En Japón, el Nikkei pierde casi un 0,6%.

En Estados Unidos, el índice Dow Jones y el Nasdaq cerraron este miércoles en positivo, con avances del 2,8% en ambos casos, pero sus futuros apuntan, de momento, a pérdidas moderadas en la apertura de este jueves.

En este marco de desconfianza sobre la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán, la mayor parte de las Bolsas europeas apuntan este jueves a aperturas negativas, de entre tres y cuatro décimas.

En el caso de España, el Ibex 35 partirá hoy de los 18.172 puntos tras cerrar el jueves con un avance del 4%, su mejor sesión desde abril de 2025.