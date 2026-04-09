El Líbano pide a Pakistán ratificar su inclusión en la tregua antes de cita de Islamabad

Beirut/Islamabad, 9 abr (EFE).- El Gobierno del Líbano solicitó a Pakistán que ratifique su inclusión en el alto el fuego de 14 días acordado entre Irán y Estados Unidos, ante la continuidad de los ataques israelíes que amenaza con descarrilar las conversaciones del sábado en Islamabad.

"El primer ministro, Dr. Nawaf Salam, llamó al primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif (...) Le pidió confirmar que el cese al fuego debe incluir al Líbano para evitar una repetición de los ataques israelíes presenciados ayer", señaló en un comunicado publicado en su cuenta en X el Grand Serail.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó también este jueves el contacto con su homólogo libanés, Nawaf Salam, para abordar la exclusión técnica de Beirut del cese de hostilidades.

"Estoy agradecido con el primer ministro Nawaf Salam, quien ha expresado su aprecio por los esfuerzos de paz de Pakistán y ha subrayado la necesidad de nuestro apoyo continuo para lograr el fin inmediato de los ataques dirigidos contra el Líbano y su pueblo", escribió Sharif en X.

Al anunciar la extensión de la tregua en la madrugada del miércoles, el propio Sharif destacó que las partes habían aceptado un alto el fuego inmediato "en todas partes, incluyendo el Líbano". Sin embargo, tanto Israel como Estados Unidos han sostenido posteriormente que el cese de hostilidades no ampara al territorio libanés.

En la práctica, esto se ha traducido en una ola de bombardeos por parte de las fuerzas israelíes, que dicen haber alcanzado objetivos del grupo chií Hizbulá pero que también derribaron edificios residenciales enteros en pleno centro de Beirut.

Según las autoridades libanesas, los muertos por los ataques israelíes del miércoles superan los 200, mientras que el balance desde que se lanzó la campaña de bombardeos y la operación terrestre en el país son más de 1.700.

El requerimiento de Beirut llega a menos de 48 horas del comienzo de una reunión en Islamabad. Está previsto que la delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, llegue para sentarse a negociar con los representantes iraníes una hoja de ruta de diez puntos con la que esperan trazar un camino para poner fin a la guerra. EFE