El jefe de DDHH de la ONU advierte del aumento de ataques a la "expresión democrática" en Serbia

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha advertido este jueves del aumento de la restricciones al espacio cívico y la "expresión democrática" en Serbia, incluidas redadas contra la oposición y ataques a la prensa, tras registrarse incidentes violentos e irregularidades durante unas elecciones celebradas en una decena de localidades del país a finales de marzo.

"Las crecientes restricciones al espacio cívico en Serbia, caracterizadas por los continuos ataques contra las voces críticas, las limitaciones a la libertad de los medios de comunicación y las restricciones más generales a la expresión democrática, son muy preocupantes", ha señalado en un comunicado.

El abogado austriaco ha lamentado además que "las denuncias de un aumento de la violencia, la intimidación de los votantes y las irregularidades procesales, incluidas las redadas policiales en las sedes de la oposición (...), plantean serias dudas sobre la integridad y el clima del proceso electoral", ante los comicios que tuvieron lugar el pasado 29 de marzo en una decena de municipios del país.

"Los continuos ataques contra periodistas y la creciente presión sobre los medios de comunicación independientes también apuntan a un deterioro generalizado del entorno mediático", ha agregado Turk, antes de pedir al Gobierno del presidente Aleksandar Vucic que garantice los derechos a la libertad de expresión y de reunión.

Es necesario adoptar medidas concretas para restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el Estado de derecho garantizando investigaciones transparentes, oportunas e imparciales de las presuntas violaciones de los Derechos Humanos, así como la rendición de cuentas por cualquier irregularidad", ha defendido.

Durante la jornada electoral, en la que solo estaban llamadas a votar 250.000 personas de los 6,5 millones de electores del país, se registraron ataques físicos contra periodistas, activistas y observadores electorales, entre denuncias de irregularidades, según ha denunciado la misión de observación del Centro para la Investigación, la Transparencia y la Rendición de Cuentas (CRTA, por sus siglas en inglés).