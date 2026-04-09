El índice preferido por la Fed para medir la inflación se mantuvo en el 2,8% en febrero, previo al conflicto

El índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos, la estadística escogida por la Reserva Federal (Fed) para monitorizar la inflación, se incrementó un 2,8% interanual en febrero, misma cifra que el mes anterior, aunque todavía no recoge las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo desatado el 28 de febrero.

El dato de la inflación subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, marcó una subida del 3%, una décima menos que en enero, según ha publicado este jueves la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

En términos mensuales, el índice general de inflación marcó un avance del 0,4% y la subyacente arrojó otra lectura del 0,4%, en la misma línea que el anterior dato registrado en enero.

Las expectativas de inflación en Estados Unidos apuntan a un repunte de los precios en el mes de marzo fruto de las presiones en los mercados energéticos y la escalada de precios del petróleo y del gas a consecuencia de la guerra en Oriente Próximo que ha provocado la casi paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y una bajada en la producción de petróleo mundial.

En su última reunión, la Reserva Federal decidió mantener los tipos de interés en el rango del 3,50% al 3,75% y no reaccionar ante la probable escalada de los precios. Sin embargo, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sostuvieron que "la política monetaria no seguía un rumbo preestablecido y se determinaría reunión tras reunión".