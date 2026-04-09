El Govern de Cataluña saluda perseguir cánticos racistas en el deporte tras lo sucedido en el España-Egipto

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor, ha saludado este jueves que se persiga a quienes hagan cánticos racistos y xenófobos para no normalizar los insultos en el deporte, tras lo sucedido en el partido España-Egipto celebrado en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona) el pasado 31 de marzo.

"Lo que estamos haciendo es decir a los jóvenes, a los niños, a las personas que ven el deporte en televisión, que esto es normal y esto no debe ser normal en una sociedad democrática", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Menor, que junto al conseller de Deportes, Berni Álvarez, firmarán este jueves por la tarde un convenio con LaLiga contra los discursos de odio en el deporte en un acto en Barcelona, fue preguntada por si su departamento está estudiando imponer sanciones a quienes hicieron dichos cánticos en el partido de la selección española, ha expresado que se esperan a que concluya la investigación de los Mossos d'Esquadra tras la denuncia de los hechos. "No podemos es intervenir cuando existe un procedimiento penal abierto", ha zanjado.