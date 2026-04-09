El Gobierno británico pide que Líbano sea incluido en el alto el fuego con Irán

Londres, 9 abr (EFE).- La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, pidió este jueves que Líbano sea incluido en el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, de lo contrario podría desestabilizar toda la región de Oriente Medio.

"La escalada que vimos ayer por parte de Israel fue, en mi opinión, profundamente perjudicial, y queremos que cesen las hostilidades en Líbano", añadió Cooper en declaraciones a Radio Times, después de que EE.UU. e Irán alcanzasen una tregua de dos semanas para frenar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

El Líbano afrontó los peores bombardeos de Israel desde el inicio de su ofensiva el 2 de marzo, mientras Hizbulá retoma sus ataques contra Israel, al que acusa de haber violado la tregua temporal.

La titular de la diplomacia británica resaltó, además, la amenaza que supone Hizbulá, afín a Irán, por lo que "es fundamental que los gobiernos israelí y libanés colaboren para afrontar esta amenaza".

"Pero no queremos una escalada. Queremos que el alto el fuego y el cese de las hostilidades también incluyan a Líbano", insistió.

Tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado por Irán y EE.UU.,ambos países esperan retomar las negociaciones en Pakistán para trabajar sobre un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, el control iraní de Ormuz. EFE