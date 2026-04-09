El Ejército de Israel mata a un palestino en una nueva operación en el noreste de Cisjordania

El Ejército de Israel ha matado a un palestino en una nueva operación llevada a cabo en las últimas horas en los alrededores de la ciudad de Tubas, en el noreste de Cisjordania, según han denunciado este jueves las autoridades palestinas.

La Autoridad General para Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina ha indicado en un breve mensaje en redes sociales que el fallecido es Alaa Jaled Muhamad Subaih, de 28 años, quien "fue tiroteado por las fuerzas de ocupación durante la noche del miércoles" cerca de Tayasir.

El director de la Organización de Prisioneros de Tubas, Kamal Bani Odé, ha afirmado en declaraciones concedidas a la agencia palestina de noticias WAFA que las fuerzas israelíes han detenido además a ocho personas, mientras que el jefe del consejo local, Jaled abú Alí, ha resaltado que las tropas israelíes han irrumpido en varias viviendas en el marco de la operación.

El Ejército israelí no se ha pronunciado por ahora sobre este nuevo incidente, en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones de las fuerzas de seguridad israelíes desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.

En este contexto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció en marzo que más de 36.000 palestinos se han visto obligados a desplazarse en tan solo un año por la creciente violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes en Cisjordania, lo que aumenta el temor a que se produzca una "limpieza étnica" en la zona.