El cine argentino se abre paso en Sídney con un ciclo que celebra su diversidad y vigencia

Sídney (Australia), 9 abr (EFE).- El Instituto Cervantes de Sídney inauguró este jueves una nueva edición de su ciclo de cine argentino en la ciudad australiana, en una cita que volvió a situar a la cinematografía del país latinoamericano como vehículo de intercambio cultural con el público local.

La apertura tuvo lugar en el Consulado General de la República Argentina en Sídney con la proyección de 'Esperando la carroza' (1985), dirigida por Alejandro Doria, ante asistentes interesados tanto en revisitar el clásico como en acercarse por primera vez a una de las obras más representativas del cine argentino.

Estrenada en 1985, la película propone, desde la comedia, una mirada crítica sobre las dinámicas familiares y sociales de la clase media argentina, con un tono que combina lo grotesco y lo cotidiano y que ha contribuido a su permanencia como título de referencia.

El ciclo continuará en los próximos meses con la proyección de 'Tiempo de valientes' (2005) y 'Las viudas de los jueves' (2009), en sesiones en versión original con subtítulos en inglés y acceso gratuito mediante reserva previa.

La iniciativa, que se desarrolla desde hace varios años en Sídney, busca dar un espacio a la difusión de cine argentino clásico y de las últimas décadas en el país austral, donde unas 170.000 personas hablan español en sus hogares, en torno al 0,7 % de la población, según los últimos datos de la Oficina Australiana de Estadística.

A ello se suma un interés sostenido por su aprendizaje como lengua extranjera, especialmente en el ámbito educativo, donde el español figura entre los idiomas más estudiados en escuelas y universidades, impulsado por su proyección global. EFE