Ecopetrol buscará fortalecer industria petrolera en Colombia y hacer negocios en Venezuela

Bogotá, 9 abr (EFE).- El presidente encargado de la estatal colombiana Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, aseguró este jueves que la compañía fortalecerá la exploración de petróleo y gas y revisará su plan de inversiones, incluida la posibilidad de nuevos negocios en Venezuela.

En su primera rueda de prensa en Bogotá tras asumir el cargo, en sustitución temporal de Ricardo Roa, Hurtado destacó que uno de los principales retos será "generar sostenibilidad, valor y crecimiento", con énfasis en la eficiencia del gasto para garantizar la estabilidad de la empresa en el mediano y largo plazo.

El directivo, ingeniero eléctrico con 28 años de trayectoria en la compañía, subrayó que Ecopetrol continuará impulsando sus líneas tradicionales de negocio, especialmente la producción de hidrocarburos, donde, según dijo, ya se observan señales de aumento en la producción nacional de crudo.

"Seguimos trabajando para mejorar la productividad de nuestros campos, generar valor dentro de nuestros activos y aprovechar las oportunidades que existen tanto en petróleo como en gas para asegurar la sostenibilidad energética del país", aseguró.

Hurtado agregó que la compañía revisa de forma constante su plan de inversiones y crecimiento y que Ecopetrol sigue a la espera de una respuesta de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) sobre el levantamiento de restricciones que permitirían avanzar en eventuales negocios con Venezuela.

"Venezuela es una oportunidad porque tenemos el conocimiento técnico y operativo para aportar a la reactivación de su industria petrolera", indicó.

El nuevo presidente encargado asumió esta semana en reemplazo temporal de Ricardo Roa, quien se apartó del cargo desde el 7 de abril en medio de investigaciones judiciales por presunto tráfico de influencias y otras irregularidades.

Roa, quien también fue gerente de la campaña presidencial del hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue imputado el pasado 11 de marzo por la Fiscalía, que lo investiga por supuestos vínculos indebidos entre su gestión y contratos de la petrolera, así como por una presunta violación de topes de gastos electorales.

La situación generó presión política y sindical para su salida, incluida la de la Unión Sindical Obrera (USO), que pidió que se apartara del cargo para concentrarse en su defensa y no afectar el funcionamiento de la empresa, que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Hurtado, por su parte, insistió en que la compañía seguirá enfocada en su rol estratégico para el país: "Tenemos claro que nuestro objetivo es generar valor no solo para Ecopetrol, sino para Colombia". EFE

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