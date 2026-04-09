Diddy invoca libertad de expresión para apelar condena y asegura que grababa porno amateur

Nueva York, 9 abr (EFE).- El rapero estadounidense Sean Combs, conocido como Diddy, invocó este jueves la libertad de expresión para apelar su condena y aseguró que el objetivo de sus fiestas 'freak-off', similares a maratones sexuales, era grabar pornografía amateur.

El artista de 56 años cumple una sentencia de más de cuatro años de prisión tras ser condenado en 2025 por dos delitos de transporte para ejercer la prostitución, y sus abogados presentaron unos argumentos inesperados ante un tribunal de apelaciones en Nueva York para intentar liberarlo.

La defensa de Diddy argumentó que las fiestas 'freak-off' "eran actuaciones sexuales altamente coreografiadas que implicaban el uso de disfraces, juego de roles y luces escénicas, que eran grabadas para que Combs y sus novias pudieran ver después esta pornografía amateur", según cita el medio Page Six.

Los abogados explicaron que "la producción pornográfica y su visionado está protegida por la Primera Enmienda y por tanto no puede perseguirse constitucionalmente", agrega.

Combs, fundador de la discográfica Bad Boy Records e impulsor de las carreras de músicos como The Notorious BIG o Danity Kane, fue condenado bajo la Ley Mann, una norma federal que prohíbe el transporte interestatal de personas para cometer delitos sexuales.

Los fiscales se opusieron a la apelación señalando que el rapero "contrató y transportó trabajadores sexuales" y que, si se le diera la razón, "cualquier acusado que transportó a otros para cometer prostitución podría esquivar responsabilidad simplemente mirando o grabando sexo", recoge CNN.

Los abogados de Diddy, además, denunciaron que la sentencia de 50 meses ha sido la más alta recibida por un acusado bajo la Ley Mann en circunstancias parecidas.

De acuerdo con Page Six, el panel de tres jueces que presidió la sesión no se inclinó por ninguna parte y uno de ellos dijo estar "perdido" durante los argumentos de la defensa. No hay un plazo claro para que el tribunal se pronuncie al respecto.

Tampoco está claro si el rapero estuvo presente en la sesión.

El también productor musical y empresario fue exonerado de los delitos más graves que enfrentaba, de tráfico sexual y crimen organizado, tras un juicio de dos meses en 2025.

La Fiscalía acusaba a Diddy de forzar a sus ahora exnovias a mantener encuentros maratonianos con trabajadores sexuales masculinos que normalmente incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días. EFE