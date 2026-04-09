Detenidos más de 20 "mercenarios" sospechosos de facilitar información a un medio al que vincula con Israel

Las autoridades de Irán han anunciado este jueves la detención de más de una veintena de "mercenarios" sospechosos de "enviar información" y "fotografías de ubicaciones militares y sensibles" a Estados Unidos e Israel, en el marco de la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero contra el país asiático.

La Policía de la provincia de Qazvín, al oeste de la capital de Irán, Teherán, ha resaltado que un total de 21 "traidores" han sido detenidos por "enviar información y fotografías de instalaciones militares, de las fuerzas de seguridad y lugares sensibles" a un medio al que las autoridades vinculan con Israel.

"Estos individuos se aprovecharon de la situación de guerra en el país para recopilar imágenes, información y coordinadas de lugares sensibles en la provincia para enviarlas a Iran International, brazo mediático sionista, a través de las redes sociales", ha zanjado, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

El jefe del aparato judicial de Irán, Golamhosein Mohseni Ejei, reclamó el martes "acelerar los procesos judiciales" abiertos contra "agentes enemigos", incluidas las emisiones de condenas de muerte y confiscaciones de propiedades contra aquellos que sean declarados culpables, en medio de la citada ofensiva, sobre la que el miércoles se anunció un alto el fuego temporal de dos semanas.