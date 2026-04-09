Detenido otro alcalde socialdemócrata de Turquía por acusaciones de corrupción

Estambul, 9 abr (EFE).- El alcalde de la localidad turca de Bornova, Ömer Eski, ha sido detenido este jueves bajo acusaciones de corrupción, con lo que son ya 20 los regidores del partido socialdemócrata CHP, el mayor de la oposición, detenidos en un año.

Eski fue arrestado, junto a otros tres cargos municipales, acusado de engaño y falsedad documental por haber supuestamente permitido el alta laboral de una persona en una empresa municipal, sin que ejerciera en realidad función alguna.

Con él son ya 20 los alcaldes del CHP detenidos bajo acusaciones de corrupción o sobornos, desde que en marzo del año pasado fuera enviado a prisión preventiva el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu.

El CHP considera que todas estas detenciones son parte de una maniobra política del Gobierno islamista, instrumentalizando la judicatura para erosionar a la oposición y eliminar rivales políticos.

Hoy mismo fue detenido también el presidente provincial del CHP en Ankara, Ümit Erkol, por supuesta implicación en un caso de corrupción por el que ya fue detenido el pasado julio el exalcalde de Esmirna, Tunç Soyer.

Hace solo diez días fue enviado a prisión preventiva Mustafa Bozbey, el alcalde de Bursa, la cuarta ciudad más grande de Turquía, y hoy mismo el consejo municipal elegirá a su sustituto.

Bozbey acabó en 2024 con 20 años de gobiernos en Bursa del AKP, el partido islamista del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Sin embargo, el AKP tiene mayoría en el consejo municipal, compuesto por concejales de los diferentes distritos, por lo que el CHP ha renunciado a proponer un candidato. EFE