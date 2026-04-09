Decenas de desaparecidos tras el hundimiento de una embarcación de transporte en un lago en RDC

Decenas de personas han sido dadas por desaparecidas a causa del hundimiento de una embarcación motorizada en el lago Kivu, en la frontera entre República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda, sin que las autoridades hayan dado por ahora un balance de víctimas.

La embarcación inició su ruta en Sakiro y se dirigía a Makengere, en RDC, según fuentes locales citadas por el portal de noticias 7sur7, que han apuntado que al menos 20 personas han sido rescatadas con vida y trasladadas a varios centros de salud de la zona.

Pasteur Kizito, propietario de una embarcación en la zona, ha confirmado que decenas de personas han sido dadas por desaparecidas tras el siniestro de la embarcación, sobre el que aún no han trascendido las causas. La barca trasladaba mercancías y pasajeros.

Las embarcaciones como la siniestrada son empleadas de manera habitual como medio de transporte en la zona. Los incidentes de este tipo son relativamente frecuentes en lagos y ríos de RDC, donde tiene una gran importancia el transporte lacustre y fluvial.