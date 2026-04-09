Costa Rica declara terroristas a la Guardia Revolucionaria, Hamás, Hezbolá y a los hutíes de Yemen

El Consejo de Seguridad Nacional de Costa Rica ha declarado como "organizaciones terroristas" a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como al partido-milicia chií libanés Hezbolá, al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y a los rebeldes hutíes de Yemen.

Así lo ha anunciado este miércoles el Ministerio de Exteriores del país en un comunicado en el que ha explicado que esta decisión es producto de un "análisis de los antecedentes disponibles" y "en concordancia con los compromisos internacionales del país en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento".

Esta declaración, ha precisado, permitirá a las autoridades de inteligencia y a los órganos judiciales "fortalecer" sus capacidades de "prevención, investigación y persecución penal", actuando con "mayor contundencia" contra "eventuales redes de apoyo logístico y financiero" que pudieran estar operando en su territorio nacional para el mantenimiento de "esas organizaciones".

Con esta medida, ha agregado la cancillería costarricense, San José busca prevenir "cualquier forma de accionar o influencia de estos grupos en el país", al tiempo que se protege "la seguridad de la población y la integridad de las instituciones democráticas".

Costa Rica no es el primer país latinoamericano en adoptar una medida de este tipo, ya que, recientemente, el Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, ha declarado a la Guardia Revolucionaria como "organización terrorista", como también lo hicieran en 2025 las autoridades de Paraguay.