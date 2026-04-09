Corea del Sur despliega a policías y militares para hallar un lobo que se escapó de un zoo

Seúl, 9 abr (EFE).- Las autoridades de Corea del Sur buscan este jueves, por segundo día consecutivo, a un lobo que se escapó de un zoo ubicado en la ciudad de Daejeon, en el centro del país asiático y a unos 160 kilómetros al sur de la capital, Seúl.

En la operación de búsqueda participan militares, policías y fuerzas especiales, informó la cadena de televisión surcoreana SBS, utilizando drones equipados con cámaras térmicas de alta resolución. No obstante, las lluvias persistentes están dificultando las labores.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que el animal regrese de vuelta al parque zoológico O World, aprovechando su instinto de orientación, añadió la cadena.

El lobo, un macho de dos años que pesa unos 30 kilogramos, excavó en el suelo de la valla instalada en el zoo y escapó el miércoles por la mañana. Horas después, el animal se ha dejado ver merodeando libremente por el centro de la ciudad cerca de una escuela primaria que tuvo que reforzar la seguridad, según imágenes publicadas por las autoridades locales en las redes sociales.

Este incidente recuerda al ocurrido en 2018 en el mismo zoológico, cuando una hembra de puma se escapó de su recinto y fue abatida a tiros después de cuatro horas de búsqueda.

Una auditoría posterior, que señaló que se trató de una negligencia, apuntó también a problemas con el sistema de gestión e incumplimiento de la normativa. EFE

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