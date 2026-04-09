Corea del Norte reconoce varias pruebas de misiles, incluida una con bombas de racimo

Seúl, 9 abr (EFE).- Corea del Norte reconoció este jueves haber realizado varias pruebas de misiles en los últimos días, incluida una con un misil balístico equipado con una ojiva de racimo, después de que Corea del Sur y Japón denunciasen ayer los lanzamientos.

Según la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA, las pruebas fueron realizadas los días 6, 7 y 8 de abril bajo la dirección del general Kim Jong Sik, vicedirector de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.

Una de las pruebas sirvió para "estimar las aplicaciones de combate" del misil balístico Hwasongpho-11 Ka equipado con una ojiva de racimo.

El armamento "puede reducir a cenizas cualquier objetivo que cubra un área de 6,5 a 7 hectáreas con la máxima potencia", detalló el medio estatal norcoreano.

Además, las autoridades del hermético régimen probaron un "sistema de armamento electromagnético y bombas de fibra de carbono" y un sistema móvil de misiles antiaéreos de corto alcance.

El Ejército surcoreano informó este miércoles del lanzamiento de varios proyectiles desde Corea del Norte hacia el mar de Japón, y dijo que también se registró un lanzamiento desde la zona de Pionyang el martes.

Las pruebas tuvieron lugar después de que el primer viceministro de Asuntos Exteriores norcoreano, Jang Kum-chol, minimizara el reciente optimismo de Seúl tras los elogios del liderazgo de Pionyang al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, por sus palabras conciliadoras sobre las incursiones de drones civiles en territorio norcoreano entre septiembre de 2025 y enero de 2026.

Corea del Sur había interpretado como una señal positiva un inusual mensaje emitido esta semana por Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, donde dijo que el mandatario consideraba que Lee mostró una actitud "honesta y de mente abierta" al expresar pesar por las incursiones de drones.

El vicecanciller norcoreano, sin embargo, subrayó que el mensaje de Kim Yo-jong no era conciliador, sino una advertencia para evitar nuevas provocaciones.

Antes de la prueba del martes, el último lanzamiento de misiles balísticos norcoreano se produjo el 14 de marzo en medio de unos ejercicios militares conjuntos entre Seúl y Washington. EFE