China repatría a 125 sospechosos por fraude de telecomunicaciones desde Sri Lanka

Pekín, 9 abr (EFE).- China informó este jueves de la repatriación de 125 sospechosos de realizar fraude de telecomunicaciones transfronterizo que habían sido previamente detenidos por la policía de Sri Lanka.

El Ministerio de Seguridad Pública señaló en su cuenta oficial de la red social WeChat que los acusados fueron repatriados en un contexto de profundización de la cooperación internacional entre ambos países para combatir este tipo de delitos.

Con el apoyo de la Embajada de China en Sri Lanka, el pasado 29 de marzo se organizó el traslado de los sospechosos, que quedaron a cargo de las autoridades de seguridad pública de la provincia de Hubei, en el centro del país, que "están dedicando todos sus esfuerzos a avanzar en la investigación de los casos".

El Ministerio señaló una tendencia notable de traslado a Sri Lanka de redes de fraude telefónico y otras actividades ilícitas desde comienzos de año, por lo que la policía de ambos países han reforzado su cooperación en materia de seguridad e intensificado la lucha contra estos delitos.

A mediados de marzo la Embajada de China en Sri Lanka emitió un comunicado en el que se declaró "comprometida" con la lucha contra el fraude de telecomunicaciones y en línea y aseguró que continuará fortaleciendo su cooperación con el país insular.

La representación diplomática china explicó que en los últimos años China ha llevado a cabo una fructífera colaboración con muchos países, incluidos Birmania, Camboya o Emiratos Árabes Unidos, para combatir este tipo de fraude y, aunque numerosas bandas criminales han sido desmanteladas y se han logrado resultados significativos, algunos grupos se han trasladado a países periféricos del Sudeste Asiático como Sri Lanka. EFE