CBME China 2026 -- Destacando las últimas tendencias en productos para bebés y niños

PR Newswire

SHANGHÁI, 9 de abril de 2026

SHANGHÁI, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- CBME China, la feria de productos para bebés más grande del mundo, organizada por Informa Markets, tendrá lugar del 15 al 17 de julio de 2026 en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de Shanghái. Bajo el nuevo lema "Mercado global para marcas, fábricas, productos de marca blanca", el evento reunirá a más de 2.800 proveedores y más de 4.200 marcas globales, creando una plataforma sin precedentes para el abastecimiento, la exhibición y la creación de redes para marcas, compradores y fabricantes de todo el mundo.

La industria está experimentando una rápida transformación, impulsada por la demanda de tecnología de crianza inteligente, opciones sostenibles y educación temprana personalizada. El evento pondrá de relieve estas tendencias al tiempo que pondrá especial énfasis en el creciente mercado de exportación.· Diseños innovadores de cochecitos: modelos ligeros, compactos y multifuncionales junto con opciones de lujo y personalizables para la movilidad urbana.

· Productos ecológicos y sostenibles: pañales biodegradables, toallitas orgánicas y juguetes elaborados con materiales reciclados.

· Soluciones de crianza inteligentes y conectadas: monitores inteligentes, sistemas de alimentación automatizados y dispositivos de atención habilitados por tecnología.

· Educación temprana integrada con tecnología: juguetes STEM, herramientas de aprendizaje de AR/VR y aplicaciones de desarrollo personalizadas.

· Moda y artículos de colección para niños: líneas de ropa exclusivas y accesorios de colección.

· Artículos esenciales para el cuidado del bebé: vajilla con certificación de seguridad, muebles ergonómicos y diseños alineados con la estética moderna del hogar.

"Tu marca, nuestra fábrica" destaca el compromiso de la feria de cerrar la brecha entre las marcas globales y los fabricantes de alta calidad, permitiendo a los compradores conectarse con las fábricas que ofrecen productos de marca blanca y sin marca.

Más allá de las exhibiciones de productos, CBME China ofrece un compromiso inmersivo a través de su Programa de Matchmaking y visitas exclusivas a fábricas VIP, brindando a los compradores información de primera mano sobre los procesos de producción y fortaleciendo las asociaciones con los fabricantes.

"CBME no solo refleja las tendencias, sino que las cataliza", dijo Sunny Chu, subdirectora general, "CBME brinda a los compradores no solo acceso a productos listos para usar, sino también una experiencia completa. Los asistentes pueden entrar en las fábricas, presenciar cómo se elaboran los productos, reunirse directamente con los fabricantes y participar en discusiones comerciales significativas. Este enfoque inmersivo permite a los compradores generar confianza, obtener conocimientos más profundos sobre las capacidades de producción y formar asociaciones duraderas que van más allá de la sala de exposición ".

Ya sea que lance una nueva marca u obtenga productos premium a precios competitivos, CBME China es el lugar para generar confianza y encontrar los socios perfectos.

Desde 2001, CBME ha sido la plataforma global definitiva que vincula la innovación con la oportunidad. En 2026, continúa impulsando el crecimiento y la transformación de la industria, preparando el escenario para la próxima era de productos para bebés y niños en todo el mundo.

Para obtener más detalles, visite el sitio web oficial: www.cbmexpochina.com.

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FUENTE Informa Markets