Cazas polacos interceptan un avión de reconocimiento ruso sobre aguas del mar Báltico

Berlín, 9 abr (EFE).- Dos cazas polacos interceptaron este jueves un avión de reconocimiento ruso sobre aguas del mar Báltico, informó el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, que calificó el incidente de "provocación".

"Esta tarde, la tripulación de nuestros F-16 realizó otra intercepción esta semana de un avión de reconocimiento Il-20 ruso sobre el mar Báltico", escribió en su cuenta de X.

"Las provocaciones de la Federación de Rusia ponen a prueba nuestros sistemas de defensa", abundó el ministro, quien subrayó que el Ejército de Polonia "está listo para responder inmediatamente y para proteger" el espacio aéreo del país.

El Comando Operativo de las Fuerzas Armadas también informó sobre el incidente y señaló que el avión ruso realizaba una "misión de reconocimiento".

"Los cazas polacos interceptaron el avión Il-20 que llevaba a cabo una misión de reconocimiento en el espacio aéreo internacional, sin un plan de vuelo presentado y con el traspondedor desactivado", indicó el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia en X.

"No se produjo una violación del espacio aéreo", precisó el mensaje.

"Las intercepciones de aeronaves no constituyen una demostración de fuerza, sino que son una de las herramientas básicas para garantizar un control real del espacio aéreo del Estado", abundó el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas. EFE