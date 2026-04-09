Bailey subraya la solidez del sistema financiero pero llama a vigilar el crédito privado

Bruselas, 9 mar (EFE).- El gobernador del Banco de Inglaterra y presidente del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), Andrew Bailey, destacó este jueves la "resiliencia" del sistema financiero en el momento actual de tensión geopolítica y económica actual dominada por el impacto de la guerra en Oriente Medio, aunque llamó a vigilar la evolución del sector del crédito privado.

"El sistema bancario es resiliente, ha demostrado ser resiliente y eso, por supuesto, es esencial", dijo ante los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo durante una audiencia en la que ha participado en calidad de presidente del FSB.

Bailey señaló que esta solidez actual del sistema financiero es en parte fruto de las reformas que se adoptaron tras la crisis financiera de principios de siglo.

"Tampoco diría que todas y cada una de las reformas en cada uno de los países y jurisdicciones sea perfecta, pero no tendríamos economías estables y crecimiento en nuestras economías sin un sistema financiero estable", destacó.

El también gobernador del Banco de Inglaterra afirmó en este sentido que el "éxito" en "el mundo de la estabilidad financiera" es conseguir que "no pase nada".

"Tenemos que dejar bien claro que lo que es positivo es la resiliencia del sector bancario", enfatizó el presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, en la última parte de su discurso inicial, que dedicó a una situación global dominada por una "mayor volatilidad del mercado" como consecuencia del "importante shock" que ha supuesto el conflicto en Oriente Medio.

En esta línea, Bailey llamó a vigilar "muy cuidadosamente" que la volatilidad del mercado coincida en el tiempo con otros escenarios negativos, entre los que destacó un episodio de pérdida de confianza de los inversores en el sistema de crédito privado como ocurrió en la crisis financiera de 2007.

El economista británico apuntó que ha habido, especialmente en Estados Unidos, algunas quiebras en el sistema de crédito privado y, aunque instó a no "generalizar", advirtió de que existe "un riesgo de que si los inversores empiezan a observar más incidentes como estos resulten en un cuestionamiento mayor del sistema en su conjunto".

"No digo que esto vaya a pasar esta vez, pero dependerá de cómo reaccionen los inversores privados", expresó Bailey, para después insistir en que es una de las cuestiones a las que se debe prestar atención en el contexto actual. EFE