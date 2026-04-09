Air France prolonga la suspensión de sus vuelos a Oriente Medio hasta el 3 de mayo

París, 9 abr (EFE).- La aerolínea francesa Air France informó este jueves de su decisión de prolongar la suspensión de sus vuelos con origen y destino en Dubái, Riad, Beirut y Tel Aviv hasta el 3 de mayo próximo.

"Debido a la situación de seguridad en el destino y al cierre continuo del espacio aéreo a los vuelos comerciales, la compañía se ve obligada a prolongar la suspensión de sus vuelos: con origen o destino en Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad hasta el 3 de mayo de 2026 inclusive (es decir, hasta el 4 de mayo de 2026 para los vuelos con salida desde Dubái)", señaló Air France en un comunicado.

Del mismo modo, su filial de bajo coste Transavia, que habitualmente opera vuelos a Tel Aviv y Beirut, mantiene la suspensión de sus servicios hasta el 5 de julio, alegando que la situación geopolítica actual no permite ninguna alternativa.

Air France comenzó a suspender sus vuelos a Oriente Medio a partir del 28 de febrero pasado en aquellos con destino a Tel Aviv, en el contexto inmediato de la escalada militar de Estados Unidos e Israel en Irán.

Para el 1 de marzo, había anunciado oficialmente la suspensión de sus servicios a Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad hasta el 3 de marzo inclusive, con más de 500 vuelos cancelados en los primeros días debido al cierre de varios espacios aéreos en la región.

Air France prorrogó esas medidas después hasta principios de abril y, desde ahora, hasta el 3 de mayo. EFE