Abbas traslada su "solidaridad" a Líbano tras la última oleada de bombardeos de Israel contra el país

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha trasladado este jueves su "solidaridad" a Líbano tras la oleada de bombardeos ejecutados el miércoles por Israel contra el país, que dejaron más de 250 muertos y un millar de heridos, apenas horas después del acuerdo de alto el fuego de dos semanas en Irán.

Abbas ha mantenido una conversación con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, en la que ha señalado a Beirut el "apoyo total" de la Autoridad Palestina a la "seguridad, estabilidad y soberanía" del país, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

Así, ha mostrado además su apoyo a "cualquier medida" que adopte Beirut para "proteger la seguridad y la estabilidad de su pueblo y salvaguardar su soberanía", al tiempo que ha reseñado que "el pueblo palestino no ha olvidado ni olvidará las honorables posiciones de Líbano en apoyo a sus derechos legítimos de libertad e independencia".

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el miércoles un alto el fuego tras sus labores de mediación y aseguró que "Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares", si bien Israel afirmó poco después que Líbano no estaba incluido en el acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos contra el país.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Levitt, sostuvo posteriormente que Líbano no era parte del acuerdo, en medio de críticas y advertencias desde Irán, que recordó el mensaje publicado por Sharif, quien ha encabezado las labores de mediación para poner fin al conflicto, y resaltó que Líbano aparece mencionado específicamente, a pesar de las declaraciones posteriores desde Israel y Estados Unidos.