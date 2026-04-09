1-1. Un inefectivo San Lorenzo no puede con el debutante Recoleta

Asunción, 8 abr (EFE).- El argentino San Lorenzo de Almagro no pasó del empate 1-1 en su visita de este miércoles al debutante paraguayo Recoleta, al que enfrentó por la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

Recoleta, que llegó al torneo desde la ronda previa y por primera vez en sus 95 años disputa una fase de grupos de un competición de la Conmebol, se adelantó en el marcador con el gol de Allan Wlk a los 13 minutos, cuando en el arranque del partido sorprendió a los visitantes por su ambición.

Pero la alegría local duró solo cuatro minutos porque en el minuto 17 el atacante Rodrigo Auzmendi igualó la pizarra tras despistar a su marcador y tras quedar solo envió a la red un centro enviado desde la derecha.

El empate no descolocó a Recoleta, que consciente de sus limitaciones atacaba con pocos efectivos y destinaba buena parte del equipo a tareas defensivas.

Así, en la primera mitad San Lorenzo tuvo el control del balón, pero más allá del gol del empate no volvió a preocupar al portero Ferreira.

En el complemento, el cuadro argentino mostró su versión más ambiciosa, aunque también poco efectiva, y gestó un racimo de llegadas que no se transformaron en gol por mala puntería o la intervención del guardameta local.

Así sucedió especialmente desde la hora de juego, cuando los ingresados De Ritis y Gulli pusieron en aprietos a Ferreira con un disparo lejano y un remate de cabeza, respectivamente.

Cuando se jugaba el tiempo agregado, el guardameta de San Lorenzo, el paraguayo, Orlando Gill, salvó a su equipo con una atajada ante un remate dentro del área de Wlk.

El empate deja un sabor amargo a ambos clubes, en vista del triunfo como local del ecuatoriano Deportivo Cuenca por 1-0 ante el Santos brasileño de esta misma jornada y que deja al equipo ecuatoriano como líder.

En la segunda fecha del grupo, Recoleta visitará el venidero día 14 al Santos, mientras que San Lorenzo ejercerá de local ante el Cuenca.