1-1. El Oporto se atasca ante el Forest

Lisboa, 9 abr (EFE).- El Oporto y el Nottingham Forest empataron a uno en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa, en un encuentro en el que el equipo portugués, que comenzó el partido con mucho ritmo, se acabó atascando ante un conjunto inglés que supo resistir y prefirió ser más conservador.

El Oporto salió al césped con la intención del dominar el partido y al medio minuto del encuentro tuvo una clara ocasión de gol que falló el nigeriano Moffi en un mano a mano con el meta hispano-alemán Ortega, que despejó el esférico a córner.

Con el dominio local, el extremo español Borja Sainz pudo marcar con un remate al borde del área y fue en el minuto 10 cuando los 'portistas' abrieron el marcador tras una buena triangulación por la izquierda que acabó con un centro medido del también español Gabri Veiga para que anotara a placer el delantero brasileño William Gomes.

Sin embargo, la mala suerte se alió con el joven defensa del Oporto Martim Fernandes en el minuto 12, ya que cedió con demasiada fuerza el balón al meta Diogo Costa y lo envió dentro de su propia portería. Un minuto después, ya con el empate en el marcador, el central Martim Fernandes tuvo que ser sustituido por lesión.

A partir de entonces, la primera mitad no dio más de sí porque el Oporto de Farioli se mostró muy irregular, con un Gabri Veiga demasiado intermitente y sin capacidad para deshacer la línea defensiva de seis que marcaban los ingleses ante la ofensiva local.

En la segunda mitad, el técnico luso del conjunto inglés movió ficha y metió en el campo al delantero brasileño formado en el Botafogo Igor Jesús y al experimentado central internacional serbio y ex del Fiorentina Milenkovic.

El Oporto intentó ponerle ritmo al encuentro y fue William Gomes el primero en amenazar, tras una buena internada por la derecha en la que se zafó de tres defensores y, ya en el área, remató de forma tibia.

Ante la falta de claridad ofensiva, Farioli hizo un triple cambio, por lo que quitó del terreno de juego a Gabri Veiga y Borja Sáinz y al nigeriano Muffi y dio entrada al atacante brasileño Pepe, al medio danés Froholdt y al turco Denis Gul.

Una de las jugadas polémicas del partido llegó en el minuto 62 con un gol de Igor Jesús que, tras ser revisado por el VAR, fue anulado por mano del brasileño.

En el 67, de nuevo William Gomes llevó el peligro con un disparo cruzado pegado a un palo que no subió al marcador porque Stefan Ortega sacó una mano derecha providencial.

Acto seguido, tras una buena combinación entre Froholdt y Deniz Gul, el turco pudo anotar el segundo del Oporto, pero el esférico se fue a las nubes en una buena ocasión de gol.

En el minuto 78, una más de los portugueses: asistencia de tacón de Pepe para Froholdt, que falló una clara ocasión dentro del área con un disparo cruzado que no encontró los tres palos.

El Oporto se aplicaba en ataque, mientras los ingleses preferían dormir el partido. Fruto de ello, en el minuto 84, el argentino Alán Varela, tras una buena dejada de Pablo Rosario, firmó un disparo suave a las manos de Ortega.

El conjunto luso fue incapaz, a pesar de intentarlo, de volver a perforar la portería rival, ya que los ingleses lograron resistir y desquiciar a la escuadra local.

- Ficha técnica:

1 - Oporto: Diogo Costa, Martim Fernandes, Thiago Silva, Bednarek, Zaidu, Fofana (Varela, min 73), Pablo Rosario, Gabri Veiga (Froholdt, min 58), William Gomes, Moffi (Pepe, min 58), Borja Sainz (Gul, min 58)

1 - Nottingham Forest: Stefan Ortega Moreno, Murillo (Milenkovic, min 45), Zach Abbott, Morato, Nicolás Domínguez, James Mcatee (Sangaré, min 73), Ryan Yates, Morgan Gibbs White (Hutchinson min 61), Dilane Bakwa, Chris Wood (Igor Jesús, min 45), Dan Ndoye.

Goles: 1-0, min.10: William Gomes. 1-1, min.12: Martim Fernandes (p.p.).

Árbitro: Marco Guida (Italia).

Incidencias: Partido de ida de cuartos de final de la Liga Europa disputado en el Estadio do Dragão de Oporto.

Carlos García