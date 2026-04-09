1-1. Coquimbo y Nacional establecen cuádruple empate en el Grupo B de la Copa Libertadores

María José Rey

Santiago de Chile, 7 abr (EFE).- Con un gol a los 95 minutos del defensor uruguayo Manuel Fernández, Coquimbo Unido rescató este miércoles un empate 1-1 en casa con Nacional, que ha consagrado una igualdad a un punto en el Grupo B, que completan Universitario y Deportes Tolima al cabo de la primera jornada.

Un tanto del defensor Sebastián Coates, al minuto 22, abrió el marcador para el Tricolor uruguayo en el estadio chileno Francisco Sánchez Rumoroso, en el norte del país.

Y cuando parecía que el conjunto de Montevideo se llevaría todo el botín, un uruguayo, Fernández, dejó todo igual.

El orden oficial del grupo deja a Nacional en la cima, y a continuación Coquimbo, Universitario y Deportes Tolima.

El empate agónico del experimentado central con pasado en el Sporting portugués y el Liverpool inglés llegó a través de un potente cabezazo que batió por alto al portero Diego ‘Mono’ Sánchez tras un tiro de esquina ejecutado por el volante Nicolás Lodeiro.

Los Piratas inquietaron a los 7 minutos con un remate de Francisco Salinas, que pescó un rebote en el área tras centro de Fernández, pero la jugada quedó invalidada por una falta en ataque sobre el guardameta Ignacio Suárez.

Nacional pudo ampliar a 0-2 en el minuto 77, con un remate del delantero Maximiliano Gómez, y luego Coates volvió a ser protagonista salvando a su equipo sacando en la línea de meta un cabezazo de Fernández, tras un tiro de esquina.

La jugada del empate llegó con el ingreso del delantero argentino de 37 años Lucas Pratto, cuyo remate generó un rebote del portero que Fernández aprovechó para mandar dentro del arco.

En la segunda jornada de este Grupo B, prevista para el 14 de abril, Coquimbo Unido visitará a Universitario de Deportes, y Nacional recibirá al Deportes Tolima.

- Ficha técnica:

1. Coquimbo Unido: Diego Sánchez, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Francisco Salinas; Sebastián Galani, Alejandro Camargo (m.60, Salvador Cordero), Alejandro Azócar (m.60, Martín Mundaca), Cristián Zavala, Benjamín Chandía (m.76, Pablo Rodríguez), Nicolás Johansen (m.76, Lucas Pratto).

Entrenador: Hernán Caputto.

1. Nacional: Ignacio Suárez, Agustín Rogel, Sebastián Coates, Tomás Viera (m.91, Paolo Calione), Nicolás Rodríguez; Luciano Boggio, Nicolás Lodeiro (m.61, Mauricio Vera), Baltasar Barcia (m.81, Tomás Verón Lupi), Lucas Rodríguez, Gonzalo Carneiro (m.45, Juan Cruz de los Santos); Maximiliano Gómez (m.91, Nicolás López).

Entrenador: Jorge Bava.

Goles: 0-1, m.22: Sebastián Coates. 1-1, m.95: Manuel Fernández.

Árbitro: El brasileño Raphael Claus amonestó a Tomas Viera, Lucas Rodríguez por la visita, Benjamín Gazzolo y Salvador Cordero por los locales.

Incidencias: Partido de la primera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores jugado en el Estadio Claro Arena de Santiago. EFE

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