Vigilia en la capital dominicana recuerda a las 236 víctimas de la tragedia de la Jet Set

Santo Domingo, 8 abr (EFE).- Centenares de familiares y allegados de las 236 víctimas mortales del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, de Santo Domingo, conmemoraron en la noche del martes a este miércoles las vidas de sus seres queridos con una vigilia celebrada a las mismas horas en las que tal día como hoy, pero de hace un año, ocurrió la desgracia.

Velas, flores y detalles en memoria de quienes perdieron la vida fueron depositados frente a las puertas del local nocturno donde ocurrió el accidente, el lugar escogido para esta conmemoración.

"Este momento ha sido un poco difícil, todavía el trauma sigue igual" confiesa a EFE Enrique Baes, un superviviente de esta tragedia que ha acudido a la vigilia.

Baes, que espera "que se haga justicia", acudió aquella fatídica noche a este célebre local nocturno junto con un amigo suyo, quien también sobrevivió.

"Cuando el techo se cayó yo estaba de pie. Corrí hacia la puerta de emergencia y en lo que iba de camino, corriendo, se me enterró una pierna en los escombros y, ahí, mi amigo también estaba enterrado. Yo lo ayudé a salir y luego él me ayudó a quitarme los escombros de la pierna. Y ahí salimos", recuerda.

La herida de aquella noche todavía la lleva consigo y reconoce que no ha podido olvidar lo vivido.

"Gracias a Dios, nos dio la oportunidad de seguir viviendo. Un año después aquello está todavía muy presente. Mi vida no ha vuelto a ser igual después de ese momento".

"Todos necesitamos apoyo y mientras más personas se unan es mejor para la causa", añade en referencia a las demandas de justicia sobre este caso, en el que, de momento, el Ministerio Público acusa de homicidio involuntario a los propietarios de la discoteca, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.

Al lugar de la vigilia, donde se instaló una carpa y un escenario desde el que se interpretaron canciones y se leyeron versículos de la Biblia, también se acercaron dominicanos que, aunque no se vieron afectados directamente por la tragedia, quisieron venir esta noche para acompañar a los familiares y amigos de los fallecidos, así como para mostrar su solidaridad.

"Ha sido una tragedia muy grande para nosotros y demandamos justicia, (que caiga) todo el peso de la ley, porque hubo mucha negligencia. Por eso estamos aquí apoyando", cuenta a EFE Nidia Mejía, una dominicana que ha acudido a esta conmemoración.

"La vigilia de hoy representa que (la tragedia) no se ha olvidado. Debemos mantener realmente la energía para que se haga justicia, porque realmente esto ha sido una tragedia demasiado grande para el pueblo dominicano. Nunca habíamos tenido una tragedia de esta magnitud", señala esta mujer.