UNICEF pide una desescalada "real" de la guerra en Oriente Próximo tras la anunciada tregua de doce días

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha pedido este miércoles una desescalada "real" del conflicto en Oriente Próximo, después de que las autoridades de Estados Unidos e Irán hayan aceptado una tregua inmediata de dos semanas, y ha alertado del impacto físico y psicológico que la guerra desatadada hace más de un mes ha dejado ya en millones de niños de toda la región.

El organismo ha vuelto a hacer un llamamiento a un "cese inmediato de las hostilidades en toda la región y de una desescalada real", en un comunicado en el que ha recordado que "todas las partes deben ejercer la máxima contención y cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario", incluido garantizar la protección de la infancia.

"El coste de una escalada mayor se medirá, en última instancia, en las vidas y el futuro de los niños y niñas que merecen protección, dignidad y esperanza, y no las consecuencias cada vez más profundas de un conflicto que no eligieron", ha declarado, antes de denunciar que "los niños y niñas en Irán y en toda la región están expuestos a daños físicos y angustia psicológica, además de ataques y crecientes amenazas contra las infraestructuras esenciales de las que depende su supervivencia".

UNICEF ha recordado que los ataques, además de dejar víctimas --se han registrado niños y niñas muertos o heridos en Bahréin, Israel, Jordania, Kuwait y Líbano, además de en Irán--, están "dañando las instalaciones y la infraestructura de las que depende la infancia, incluidos hospitales, escuelas y sistemas de agua y saneamiento".

Asimismo, ha incidido en el caso de Irán, donde "la infancia ya está soportando el peso del conflicto", incluidos 2,2 millones de niños y niñas --de acuerdo a las autoridades del país y la Media Luna Roja iraní-- corren el riesgo de no poder recibir atención sanitaria "esencial" debido a los daños en 442 centros de salud.

UNICEF ha destacado asimismo el estado del Instituto Pasteur, objetivo de un bombardeo la semana pasada, y de la "destrucción total de Tofigh Daru, un productor clave de medicamentos para enfermedades complejas y crónicas, incluido el cáncer, (que) ha provocado una escasez aguda de tratamientos vitales, poniendo a los pacientes, incluidos los niños y niñas, en un riesgo inminente"

Por otra parte, los bombardeos han dejado "más de 760 escuelas destruidas o dañadas" en Irán, incluido el "devastador ataque" contra un centro educativo femenino en el primer día de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel que mató a alrededor de 170 menores.

"El impacto acumulado de los ataques continuos, la inestabilidad y la interrupción de los servicios básicos está afectando a su seguridad inmediata y a su salud, desarrollo y bienestar a largo plazo. Niños y niñas han muerto, han resultado heridos y han sido desplazados, viviendo en un estado de miedo e incertidumbre. Escuelas, hogares y comunidades que deberían ofrecer seguridad y estabilidad se han visto afectados", ha relatado el organismo.

Sus declaraciones llegan después de que las autoridades de Estados Unidos e Irán hayan aceptado un alto el fuego inmediato de doce días, a petición de Pakistán, incluido el paso "seguro" de buques por el estrecho de Ormuz durante el mismo período, según ha declarado Teherán.