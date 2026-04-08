Ucrania aplaude el alto el fuego en Irán y pide "firmeza suficiente" para "forzar" a Rusia a detener su invasión

El Gobierno de Ucrania ha aplaudido este miércoles el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán y ha subrayado que "la firmeza estadounidense funciona", antes de reclamar "firmeza suficiente" para "forzar" a Rusia a un fin de la invasión del país europeo.

"Aplaudimos el acuerdo entre el presidente (estadounidense, Donald) Trump y el régimen iraní para desbloquear el estrecho de Ormuz y detener el fuego, así como los esfuerzos de mediación de Pakistán", ha sostenido el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga.

"Creemos que es hora de una firmeza suficiente para obligar a Moscú a declarar un alto el fuego y poner fin a su guerra contra Ucrania", ha subrayado el jefe de la diplomacia ucraniana a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Horas antes, Trump anunció que había aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán subrayó que durante dos semanas será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Posteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo por el que Estados Unidos ha aceptado suspender sus ataques contra Irán incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.