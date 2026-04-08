Úbeda rescata “personalidad” de Boca Juniors para imponerse ante Universidad Católica

Santiago de Chile, 7 abr (EFE).- El técnico del argentino Boca Juniors, Claudio Úbeda, destacó este martes que su equipo "tuvo personalidad" para sacar un triunfo por 1-2 ante el chileno Universidad Católica en Santiago, que lo puso a comandar el Grupo D de la Copa Libertadores, tras la primera fecha.

"El equipo tuvo personalidad para saber jugar bajo presión, tuvimos coraje para jugar e inteligencia cuando no podíamos", aseguró Úbeda en conferencia de prensa tras el partido.

El entrenador de los xeneizes dijo estar "contento con el resultado", una victoria que explicó se dio luego de que "el equipo encontró el gol rápido", en referencia al tanto de Leandro Paredes al minuto 16, que abrió el marcador.

Con respecto a Paredes, argumentó que esperaba que Católica ejerciera presión sobre él "para que no salga jugando libre, e hizo un partido extraordinario" y añadió que hay apoyos en el equipo "para que él pueda recibir y jugar".

"Jugamos bien, intentamos siempre salir jugando y cuando hubo presión empezamos a saltar líneas", explicó.

Sobre el trámite del partido, Úbeda reconoció que "por momentos se puso más friccionado", pero destacó que la importancia está "por lo que significa el inicio de Copa Libertadores".

El técnico argentino valoró al rival al decir que "nos puso un poco riesgo sobre el final, pero lo supimos cerrar bien". EFE