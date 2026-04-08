Trump y Rutte concluyen su reunión en medio de reproches estadounidenses contra la OTAN

Washington, 8 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunieron este miércoles en la Casa Blanca en un momento marcado por nuevas críticas del republicano contra la Alianaza por su falta de apoyo en la guerra contra Irán y sus insinuaciones de que Washington podría abandonar la organización.

Se cree que el encuentro pudo durar en torno a dos horas, el tiempo que pasó hoy Rutte en la Casa Blanca, aunque de momento no han trascendido detalles del encuentro desde ninguna de las dos partes.

La Casa Blanca aseguró antes de la reunión que Trump iba a discutir Rutte la posible retirada del país de la Alianza Atlántica.

La retirada de Estados Unidos de la OTAN "es un asunto que el presidente ha abordado y creo que es algo que discutirá dentro de un par de horas con el Secretario General Rutte", explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ante las preguntas de los periodistas en su comparecencia semanal.

La reunión llega después de que Trump haya vuelto a cargar de nuevo contra varios socios de la OTAN, a los que ha criticado por cerrar su espacio aéreo o impedir el uso de sus bases a operativos estadounidenses que ataquen a Irán o por no querer enviar buques militares al estrecho de Ormuz para asegurar el tráfico en el paso marítimo.

En las últimas semanas Trump ha llegado a calificar como "cobardes" a los miembros de la OTAN, a tildar a la alianza de "tigre de papel" y a amagar en más de una ocasión con la salida de Estados Unidos.

La reunión con Rutte se produce además un día después de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego de dos semanas que implica la reapertura del mencionado estrecho, por el que pasan parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente. EFE