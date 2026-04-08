Tipsa recauda 40.000 euros en la décima edición de 'Sobres Solidarios' para proyectos de inclusión y ayuda social

Tipsa ha finalizado la décima edición de su campaña 'Sobres Solidarios' recaudando cerca de 40.000 euros gracias al reparto de un millón de sobres de envíos. Esta iniciativa se ha consolidado como una de las principales iniciativas de responsabilidad social de la compañía y de su red de agencias en toda España.

Este año, como detalla la compañía de mensajería en un comunicado, la acción ha vuelto a centrarse en el apoyo a proyectos de inclusión social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad, así como en la atención a familias con especiales dificultades.

Desde que se pusiera en marcha en 2015, la campaña consiste en el reparto de sobres de envíos identificados como "sobres solidarios", mediante los cuales Tipsa destina una parte del importe de cada envío a distintas entidades sociales.

En esta décima edición, la campaña ha reforzado su enfoque inclusivo gracias a la colaboración con la Fundación Astier Centro San José, entidad que acompaña y capacita a mujeres adultas con discapacidad intelectual, promoviendo su independencia y contribución social a través de talleres y proyectos innovadores.

Por primera vez, usuarias de la Fundación han participado activamente en la iniciativa, realizando el manipulado, ensobrado y etiquetado de los belenes artesanales que Tipsa envió por Navidad, integrando esta labor en un taller destinado a fomentar su autonomía y empleabilidad.

A lo largo de estos diez años, la campaña ha permitido apoyar a fundaciones y ONG de referencia del ámbito social y sanitario, contribuyendo a proyectos de investigación, programas educativos, atención a la discapacidad, apoyo a la infancia y cobertura de necesidades básicas de familias en situación de dificultad.

"Con 'Sobres Solidarios' hemos conseguido que todo nuestro ecosistema --delegaciones, empleados y clientes-- se implique en una causa común", ha destacado la consejera delegada de Tipsa, Marisa Camacho, quien además ha sostenido que "esta décima edición es un hito para nosotros, porque demuestra que la solidaridad puede ser sostenible en el tiempo cuando se integra en el día a día de la empresa".

La campaña se ha apoyado en la creatividad de los hijos, hijas, nietos y sobrinos de profesionales de la red han participado en un concurso de dibujo infantil sobre sostenibilidad y cómo la compañía contribuye al medioambiente, cuyos diseños han decorado los sobres utilizados durante la campaña.

RECAUDACIÓN Y BENEFICIARIOS

Las donaciones recaudadas a través del millón de Sobres Solidarios distribuidos se asignan entre varias entidades solidarias. Entre ellas se encuentra Mensajeros de la Paz, que destinará el donativo a la compra de alimentos no perecederos que se entregarán a personas en situación grave de vulnerabilidad en los distintos centros de su programa Banco de Alimentos; la Fundación DiabetesCERO, que impulsará, financiará y acelerará los avances en investigación para la cura de la diabetes tipo 1; asimismo, la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid brindará atención sociosanitaria a las personas que padecen la enfermedad y sus familias, promoviendo el conocimiento de la enfermedad entre la sociedad para desdramatizar y lograr la integración social y laboral de las personas afectadas.

Además de Kumpu, que destinará el donativo a fines sociales de atención sanitaria y educación infantil en los poblados del interior de Guinea Bissau; Menudos Corazones mejorará la calidad de vida de los niños con cardiopatías congénitas y de sus familias; Confianza Solidaria recibirá una importante donación de artículos y productos de alimentación de primera necesidad para las familias más vulnerables de El Corredor del Henares; y Prodis, que becará a jóvenes con discapacidad intelectual en sus campamentos veraniegos.