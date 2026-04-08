Slot: "Estamos vivos porque han fallado muchas ocasiones"

París, 8 abr (EFE).- El entrenador del Liverpool, Arne Slot, reconoció la superioridad del PSG en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero aseguró que mantienen opciones de clasificación porque fallaron muchas ocasiones.

"No era nuestro plan, creemos que podemos hacerlo mejor. Hemos estado en fase de supervivencia en todo el partido, incluso en toda la temporada lo estamos haciendo. Hemos mostrado un espíritu combativo, pero el PSG estaba un escalón por encima. Seguimos vivos porque no han materializado todas sus ocasiones", dijo.

El técnico neerlandés defendió su esquema defensivo y aseguró que no funcionó por el enorme ritmo del rival: "Había intensidad en todos los rincones, pensábamos poder crearles presión, pero nos han roto y eso demuestra lo difícil que es afrontar a rivales así".

Slot se encomendó al espíritu de Anfield para poder firmar una remontada que consideró "posible". "Tenemos que elevar nuestro nivel y con nuestros aficionados podemos hacerlo. Tienen que crear la atmósfera que nos permita mejorar nuestro juego", comentó.

Sobre la ausencia de Mo Salah en el equipo, Slot la explicó porque el egipcio "no se siente cómodo defendiendo", que era el plan que tenían en el Parque de los Príncipes. E