Rusia duda del compromiso de Europa con la no proliferación de armas nucleares e insta al OIEA a poner atención

El Gobierno de Rusia ha puesto en duda el compromiso de algunos países europeos con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y ha instado al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a poner "mayor atención" a este asunto.

Para Moscú la retórica de ciertos países europeos sobre su compromiso con el TNP al mismo tiempo que no se oponen a la adquisición de armas nucleares "no inspira confianza" y ha citado el caso de Francia, que hace un mes anunció, en boca de su presidente Emmanuel Macron, la expansión de su programa nuclear.

"Hay muchos países en Europa con un ciclo de combustible nuclear desarrollado, a los que el OIEA debería prestar mayor atención", ha asegurado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, en una rueda de prensa en la que ha advertido de una creciente corriente "pronuclear" en los últimos meses.

Así, ha incidido en que en el "completamente opaco y poco transparente" proyecto francés para poner en marcha una mejora de su programa nuclear, con el que pretenden una supuesta "disuasión" aunque con ello arrastre a otros países europeos no nucleares, según recoge la agencia estatal de noticias TASS.

Este tipo de iniciativas debilita el TNP, ha dicho Zajarova, que responde así a unas informaciones de los servicios de Inteligencia rusos sobre la supuesta idea de algunos países europeos de sacar adelante su propio arsenal.