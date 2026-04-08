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Rusia ataca con 176 drones a Ucrania tras matar la víspera a trece personas

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Kiev, 8 abr (EFE).- Rusia lanzó durante la pasada noche 176 drones de larga distancia contra Ucrania, después de que en la víspera matara en distintos ataques en el país invadido a un total de trece civiles, según las autoridades regionales ucranianas, que informaron también de más de setenta heridos.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana que hace balance del ataque de esta madrugada, 146 de los 176 drones lanzados por Rusia fueron neutralizados por las defensas ucranianas, mientras que otros 24 impactaron en doce localizaciones distintas de Ucrania no especificadas.

Varios drones seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano en el momento en que se publicó el parte.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, drones rusos se dirigían a primera hora de la mañana hacia el puerto de Ismaíl del Danubio, cerca de la desembocadura del río, que sirve en su último tramo de frontera entre Ucrania y Rumanía.

El Ejército rumano desplegó dos cazas en esta zona ante la cercanía de los drones rusos. EFE

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