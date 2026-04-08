Ronald Araujo: "Este equipo tiene capacidad para poder remontar y estoy convencido"

El futbolista uruguayo Ronald Araujo, defensa del FC Barcelona, ha dicho que él y sus compañeros tienen "capacidad para poder remontar" ante el Atlético de Madrid su eliminatoria de cuartos de final en la Liga de Campeones, mostrándose "convencido" de ello pese a haber perdido por 0-2 el partido de ida en el Spotify Camp Nou.

"Lo intentamos, pero no se pudo. La verdad que en el segundo tiempo salimos más fuertes, a pesar de uno menos. Tuvimos la pelota, pero no pudimos encontrar un gol. Triste por la derrota, pero con las ganas de que podamos remontarlo", declaró Araujo a Movistar Plus+ a pie de campo.

"La verdad que no la vi, no la vi en la tele. Ahora voy a mirarla, me dicen que un poco rigurosa, puede cobrarla o no...", aludió a la jugada de la expulsión de Pau Cubarsí en el 44'. "Pero bueno, este equipo tiene capacidad para poder remontar esto y estoy convencido", apostilló el culé.

"Lo hicimos muchas veces, lo hicimos muchas veces. Es verdad que es difícil en su cancha; pero, si hay alguien capaz de hacer esto, somos nosotros porque tenemos grandes jugadores, con gran calidad y mucha personalidad. Vamos a ir a buscarlo; aunque sea en su cancha, vamos a ir a buscar la remontada", repitió el zaguero charrúa sobre el duelo de vuelta.

"Condicionó un poquito la jugada esa porque teníamos la pelota y estábamos generando ocasiones; ahí Rashford tuvo, tuvimos grandes oportunidades de poder meter el gol... Capaz que, si vos metes un gol, ya el partido cambia un poco. Pero no hay nada que reprochar a este equipo, no hay nada que reprochar. Lo intentamos, lo intentamos hasta el final. No se dio el resultado que queríamos, pero vamos con todo ahí", insistió.

"Teníamos a algunos jugadores quizás un poco más cansados. Ahora también están volviendo algunos de lesiones y eso nos va a ayudar muchísimo a poder refrescar el equipo porque se vienen mucho partidos. Cada tres días estamos jugando, ahora otra vez el sábado y otra vez el martes. Pero estamos preparados para eso, hay que meter en mentalidad positiva y que puedan confiar en nosotros", concluyó Araujo.