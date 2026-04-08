Repsol cae casi un 9% en Bolsa tras abaratarse el petróleo por la tregua temporal entre EEUU e Irán

Las acciones de Repsol se dejaban casi un 9% en la apertura de la Bolsa de este miércoles en una sesión marcada por la bajada de los precios del petróleo a menos de 100 dólares el barril tras el alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos (EEUU) e Irán tan sólo dos horas antes de que venciera el ultimátum lanzado por el presidente norteamericano, Donald Trump.

En concreto, los títulos de la energética perdían un 8,85% en torno a las 9.30 horas, hasta los 21,83 euros, colocándose como el valor que más decrecía de todo el selectivo en una jornada marcada por la euforia, con una subida del Ibex de casi el 4% y acariciando los 18.100 puntos.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 95 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras bajar un 13%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 96 dólares después de retroceder un 15%.

La fuerte bajada del precio del petróleo, que aún se encuentra por encima de los 72 dólares por barril previos a la guerra en Irán, se produce después de que Trump haya aceptado suspender los ataques contra Irán por un periodo de dos semanas, siempre que el país centroasiático acepte la apertura "total, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.