Proyecciones no descartan mayoría de dos tercios para la oposición en Hungría

Budapest, 7 abr (EFE).- El partido opositor Tisza, liderado por el conservador Péter Magyar, podría conseguir una mayoría de dos tercios en las elecciones de Hungría este domingo, frente al gobernante Fidesz, encabezado por el ultranacionalista Viktor Orbán, señalan nuevas estimaciones publicadas este miércoles.

"La dinámica de las últimas semanas de campaña podría haber favorecido a Péter Magyar", que así podría obtener entre 138 y 143 escaños, de los 199 en total, asegura el instituto 'Medián' en una estimación publicada por el portal independiente Hvg.

El instituto basa sus cálculos en los últimos cinco sondeos publicados, aunque subraya que se trata solo de una estimación.

Según estos datos, el partido de Orbán, el Fidesz, podría hacerse con entre 49 y 55 escaños, mientras que la única otra formación que tiene posibilidad de superar el umbral del 5 %, el ultraderechista Nuestra Patria contaría con 5 o 6 diputados en el nuevo Parlamento.

Ese resultado significaría una importante derrota para el Fidesz que actualmente cuenta con 135 diputados.

Las últimas encuestas publicadas por Medián vienen registrando una clara ventaja para el Tisza entre los votantes que seguramente participarán en las elecciones y cuentan con preferencias.

Según esos datos, el 58 % de los votantes apoyaría al Tisza, mientras que el Fidesz se haría con el 35 % de los votos.

Las elecciones legislativas de este domingo se celebran después de 16 años de Gobierno de Orbán, cuyo partido cuenta actualmente con una mayoría de dos tercios.

Esa mayoría significa que el partido puede aprobar leyes, hasta de rango constitucional sin el apoyo de otras formaciones.