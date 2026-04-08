Previa del Friburgo - RC Celta

El RC Celta visita este jueves el Europa-Park Stadion para enfrentarse al Friburgo (21.00 horas), en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa, un partido en el que los vigueses quieren lograr su primera victoria en tierras germanas para definir la eliminatoria en Balaídos y seguir soñando con alcanzar la primera final europea de su historia.

El Celta vuelve a citarse con su historia, esta vez en Friburgo. El conjunto de Claudio Giráldez afrontan sus segundos cuartos de final en una competición europea ante un rival que se ha mostrado infalible durante toda la temporada en casa. Una eliminatoria muy igualada en la que, pese a no acabar entre los ocho primeros, los gallegos contarán con el encuentro de vuelta ante su público.

Además, los vigueses llegan en una gran dinámica al encuentro, después de acercarse al quinto puesto en LaLiga EA Sports tras su victoria en Mestalla (2-3) el pasado domingo. Un partido que supuso su cuarto triunfo a domicilio en sus últimos cinco partidos lejos de Balaídos. Entre ellos, las victorias ante el PAOK y en Lyon (0-2) que le permitieron avanzar de rondas en Liga Europa.

Esta vez no tendrá fácil repetir resultado en Alemania ante un Friburgo que sube muchos sus prestaciones cuando se trata de jugar como local. Los pupilos de Julian Schuster, que están firmando la mejor temporada de su historia en Europa, sólo han perdido tres partidos en toda la temporada en casa --13 victorias y cuatro empates--, se han impuestos en los cinco duelos europeos del curso, en los que sólo han encajado dos tantos y anotado 11.

Así, los de Giráldez, que tendrán la importante baja del sancionado Javi Rueda, héroe frente al Lyon, necesitarán mejorar sus resultados cosechados en Alemania, donde no ha ganado en ninguna de sus tres visitas --dos derrotas y un empate--. Además, esta temporada, ya se midió en la fase liga frente a un equipo Bundesliga, el Stuttgart, y los teutones consiguieron vencer (2-1).

Los alemanes tienen su mayor fortaleza en la defensa, siendo el equipo menos goleado de la competición hasta el momento con seis goles en contra, los mismos que el Aston Villa. La buena noticia para el RC Celta es que ha marcado en todos los partidos europeos de esta temporada, y se ha adelantado en los siete últimos. Eso sí, también deberá mantener el nivel defensivo exhibido en las eliminatorias, en las que ha encajado sólo dos goles en cuatro partidos.

A nivel individual, los gallegos cuentan con el buen momento de Williot Swedberg, máximo goleador celeste en la Liga Europa, que viene de marcar y asistir ante el Valencia, así como con Iago Aspas, que ha participado en seis goles en esta Liga Europa. El primero apunta a titular, mientras que el segundo, esperará su turno, a priori, desde el banquillo tras perderse por lesión el duelo liguero. También se ha recuperado a tiempo Matías Vecino, que podría ser titular junto a Ilaix Moriba.

En el lado germano, Patrick Osterhage y Jordy Makengo son dudas para el encuentro por molestias físicas. Sí estará sobre el césped el italiano Vincenzo Grifo, que más allá de su capacidad en el balón parado, está siendo el jugador más decisivo de su equipo en la competición con tres goles y dos asistencias. Además, la zaga celtiña deberá estar muy atenta al delantero croata Igor Matanovic, que viene de marcar tres tantos en sus dos últimos partidos como titular.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

FRIBURGO: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic.

RC CELTA: Radu; Carreira, Rodríguez, Aidoo, Marcos Alonso, Mingueza; Vecino, Moriba; Swedberg, Borja Iglesias y Fer López.

--ÁRBITRO: Glenn Nyberg (SUE).

--ESTADIO: Europa-Park Stadion.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones.