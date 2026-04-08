Presidente libanés espera que tregua sea principio de acuerdo integral que incluya Líbano

El Cairo, 8 abr (EFE).- El presidente libanés, Josep Aoun, manifestó su esperanza en que el alto el fuego de dos semanas anunciado por Estados Unidos e Irán sea el principio de un acuerdo integral para el fin de todos los "factores explosivos" en Oriente Medio, y que "incluya el Líbano", blanco de constantes ataques israelíes.

Aoun, en un comunicado, expresó su "esperanza de que este anuncio sea un primer paso hacia un acuerdo final e integral sobre las diversas cuestiones que constituyen factores explosivos en nuestra región, de manera que se preserve la soberanía de cada uno de sus países".

El mandatario libanés reafirmó que su gobierno mantiene "continuos esfuerzos para garantizar que la paz regional abarque al Líbano de manera coherente y permanente", y para liberar las localidades que Israel ocupa en el sur del país mediterráneo, así como para "limitar las armas a las manos del Estado libanés".

El Ejército israelí lanza una campaña de duros bombardeos contra el Líbano desde el pasado 2 de marzo, pocos días después del inicio de la guerra entre EE.UU, Israel e Irán, después de que el grupo libanés chií Hizbulá atacara el territorio israelí con proyectiles en apoyo a la República Islámica.

Desde entonces, unas 1.500 personas murieron y 4.800 resultaron heridas, mientras que más de 1,2 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

Beirut considera que Hizbulá actúa por su cuenta y se mantiene decidido a desarmar a la formación chií, algo que reiteró Aoun al insistir en la necesidad de que "el derecho a la guerra, a la paz y al uso de la fuerza legítima se limita exclusivamente a las instituciones constitucionales".

"El único responsable de esto es el Estado libanés (y lo es también) en cualquier negociación para lograr el interés general del Líbano", recalcó. EFE