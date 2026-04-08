Pekín afirma que exige a sus empresas cumplir la ley tras acusaciones contra BYD en Brasil

Pekín, 8 abr (EFE).- Pekín afirmó este miércoles que exige a sus empresas cumplir la ley tras las acusaciones contra la automotriz china BYD en Brasil por condiciones laborales análogas a la esclavitud, al señalar que las compañías con capital chino deben operar "de acuerdo con las leyes y regulaciones".

La portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning realizó hoy estas declaraciones en rueda de prensa al ser preguntada por EFE sobre la inclusión de la empresa china, la mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, en una lista elaborada por autoridades brasileñas tras una inspección laboral en uno de sus proyectos.

Mao indicó que el Gobierno chino "concede gran importancia a la protección de los derechos e intereses legítimos de los trabajadores" y reiteró que exige a las empresas chinas en el extranjero cumplir con la legislación vigente.

Según medios brasileños, la decisión se produce tras una investigación sobre la construcción de una fábrica de BYD en el estado de Bahía, donde trabajadores habrían sido sometidos a jornadas prolongadas, retención de salarios y condiciones de alojamiento inadecuadas.

Las autoridades brasileñas incluyeron a la empresa en la llamada "lista sucia" de trabajo esclavo, un registro oficial que busca visibilizar infracciones laborales y puede limitar el acceso a financiación.

El caso se remonta a una inspección realizada en 2024 en la que fueron rescatados más de un centenar de empleados vinculados a una empresa contratista, en un contexto en el que la Fiscalía de Trabajo mantiene acciones legales contra BYD y otras compañías implicadas por presuntas irregularidades laborales. EFE