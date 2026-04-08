Paola Olmedo se reencuentra con Carmen Borrego tras su expulsión de 'Supervivientes': "Con la llamada me valió"

Después de 4 semanas en Honduras, en las que a pesar de echar muchísimo de menos a sus hijos ha intentado dar lo mejor de sí, Paola Olmedo ponía fin a su aventura en 'Supervivientes' el pasado jueves y se convertía en la tercera expulsada del reality tras Marisa Jara y Gabriela Guillén.

Ha sido este martes cuando la exmujer de José María Almoguera ha reaparecido en el plató de Mediaset durante la gala de 'Tierra de nadie' y, una de las primeras personas con las que se ha encontrado ha sido con su exsuegra, Carmen Borrego, a la que no dudaba en saludar con una sonrisa y dos besos, dejando claro que sus diferencias del pasado están completamente olvidadas.

"Estoy encantada de que estés bien y de vuelta sana y salva" ha expresado la hermana de Terelu Campos, antes de que Ion Aramendi preguntase a Paola si creía que la abuela de su hijo Marc había hablado bien de ella o no durante su paso por el concurso, una experiencia "que ha merecido muchísimo la pena" como ha reconocido.

"Sí, es más no pude devolverte la llamada porque estaba agobiada y nerviosa, lloraba un montón cuando me iba a ir, me he ido con eso en la cabeza, sabía que me había llamado para motivarme y decirme cosas buenas, pero con la llamada me valió", ha respondido la manicurista, revelando así que antes de viajar a Honduras Carmen la llamó para desearle suerte pero ella no respondió.

Una postura conciliadora de la hija de María Teresa Campos que también ha tenido José María Almoguera durante los 29 días que su exmujer ha estado en el reality, en los que ha aplaudido que "ha demostrado que es una buena superviviente, ha hecho un gran concurso y me parece que físicamente lo ha dado todo".