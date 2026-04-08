Pakistán confirma la participación de Irán en las conversaciones con EEUU en Islamabad

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha confirmado este miércoles la participación de Irán en las conversaciones con Estados Unidos que acogerá Islamabad a finales de esta semana, tras una llamada mantenida con el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

"Transmití mi profundo agradecimiento por la sabiduría y sensatez de los líderes iraníes al aceptar la oferta de Pakistán de acoger conversaciones de paz en Islamabad a finales de esta semana, con el fin de trabajar conjuntamente por el retorno de la paz en la región", ha señalado en un mensaje en el que ha desvelado la llamada con el presidente iraní.

En este sentido, ha indicado que Pezeshkian reafirmó la participación de Irán en las negociaciones organizadas por Pakistán y agradeció el papel desempeñado por Islamabad en los esfuerzos diplomáticas.

"Pakistán sigue comprometido a trabajar estrechamente con todos sus amigos y socios para promover la paz y la estabilidad en la región y más allá", ha resumido Sharif.

Islamabad, que ha ejercido de mediador, ha asegurado que el pacto alcanzado para una tregua de dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", todo pese a que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.

Sharif ha invitado a que las delegaciones de ambos países "continúen las negociaciones y alcancen un acuerdo definitivo" en la capital paquistaní el próximo viernes 10 de abril, mostrando su esperanza de que estas "Conversaciones de Islamabad" logren "una paz duradera" al conflicto en Oriente Próximo.