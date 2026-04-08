MSF confirma la muerte de un trabajador de la ONG en Sudán del Sur

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha confirmado la muerte de un trabajador de la organización no gubernamental en Sudán del Sur, tras los combates registrados previamente en el estado de Jonglei, escenario entre enero y marzo de una ofensiva de Ejército sursudanés contra el opositor Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO).

"MSF puede confirmar el estado de los 26 miembros de su personal previamente dados por desaparecidos tras el conflicto en el estado de Jonglei. Todos los 291 trabajadores que huyeron de Lankien y Pieri han sido localizados", ha dicho, antes de recalcar que, "con gran tristeza", tiene constancia de la muerte de uno de ellos.

Asimismo, ha resaltado que teme que otros dos trabajadores hayan muerto también por las hostilidades en Lankien, al tiempo que ha reseñado que "a pesar de extensos esfuerzos, no ha sido posible identificar o contactar con familiares". "Por respeto, no compartiremos más detalles por ahora", ha añadido.

"El resto del personal se encuentra a salvo, aunque algunos siguen desplazados en el estado de Jonglei. MSF está haciendo todo lo posible para ayudarlos a ellos y a sus familias, así como para brindar apoyo a la familia de nuestro compañero fallecido durante este momento de profundo dolor", ha sostenido.

En esta línea, la organización no gubernamental ha recordado que "las instalaciones médicas, los pacientes y los trabajadores sanitarios deben ser protegidos en todo momento". "Los ataques contra la sanidad son inaceptables y privan a comunidades vulnerables y desfavorecidas de una atención médica esencial", ha zanjado.

Las Fuerzas Armadas sursudanesas, que emitieron desde enero órdenes de evacuación en Jonglei, han lanzado durante los últimos meses varias ofensivas contra el SPLM-IO en este estado, unos combates que han provocado nuevos desplazamientos de población y han ahondado la crisis humanitaria en el país africano.

El conflicto volvió a estallar en febrero de 2025, cuando la milicia White Army lanzó una ofensiva contra el Ejército en la ciudad de Nasir, en el estado de Alto Nilo --cerca de la frontera con Etiopía-- y conquistó temporalmente la localidad, lo que llevó a las autoridades a poner bajo arresto domiciliario al líder del SPLM-IO y entonces vicepresidente primero, Riek Machar, tras acusarle de conspirar contra la seguridad del Estado, por lo que su formación denunció una violación del acuerdo de paz de 2018.

La situación derivó en un aumento de los combates en otros puntos del país, en una crisis que llega además después de que el presidente sursudanés, Salva Kiir, promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.