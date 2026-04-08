Mirra Andreeva debuta en Linz con victoria en dos sets ante Sloane Stephens

Redacción Deportes, 8 abr (EFE).- La tenista rusa Mirra Andreeva, primera cabeza de serie, debutó este miércoles en el torneo WTA 500 de Linz (Austria) con victoria por la vía rápida sobre la estadounidense Sloane Stephens (6-4, 6-2), número 552 en el 'ranking' WTA.

La siberiana, número 10 del mundo, encarriló rápidamente el partido con dos 'breaks' en el tercer y quinto juego, para acabar cerrando la manga con un 6-4 después de Stephens le devolviera la rotura en el octavo.

Ya en el segundo set, la jugadora estadounidense, de 33 años, cedió dos de sus cuatro primeros saques frente a una Andreeva que materializó el 76 % de sus primeros servicios para llevarse el set en apenas 39 minutos con un 6-2 que le dio el pase a la siguiente ronda.

Asimismo, la letona Jelena Ostapenko, cuarta cabeza de serie y campeona del torneo en 2024, inició su participación en la competición con victoria (6-4, 7-5), con remontada incluida, sobre la joven filipina Alexandra Eala, 46 en el 'ranking' WTA.

Ostapenko cedió el protagonismo en el arranque del choque hasta que, en el sexto juego, la filipina de 20 años logró materializar su dominio para romper el servicio y ponerse 4-2 arriba, antes de que Ostapenko ganara cuatro juegos consecutivos para llevarse el primer set por 6-4.

Eala, única tenista filipina en llegar al top 50 de la WTA, buscó la reacción en la segunda manga, que llegó a tener 5-1 a favor y con bola de set, pero la letona firmó un parcial de seis juegos consecutivos para culminar una gran remontada, decantar de su lado el segundo set y cerrar el partido.

La próxima rival de Andreeva, en cuartos de final, saldrá de la vencedora del duelo entre la húngara Dalma Galfi y la rumana Sorana Cirstea, mientras que Ostapenko se verá las caras con la rumana Elena-Gabriela Ruse, clasificada tras imponerse a la ucraniana Dayana Yastremska por 4-6, 6-4 y 6-4.