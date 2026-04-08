México convoca a empresarios a buscar negocios e inversión en misión a Canadá en mayo

Ciudad de México, 7 abr (EFE).- El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, reiteró este martes la invitación a empresas mexicanas de todos los tamaños a participar en una "misión comercial" a Canadá los próximos 7 y 8 de mayo, con el objetivo de abrir contactos de negocio, promover productos y explorar inversiones.

En un video difundido en X, Ebrard dijo que él y un equipo del Gobierno de México acompañarán a las firmas, “sean pequeñitas, medianas o grandotas”, para sostener reuniones con empresas canadienses de su mismo sector.

Explicó que la finalidad es que las compañías mexicanas puedan darse a conocer, vender bienes o servicios e incluso invitar a invertir en México.

El funcionario añadió que, una vez inscritas, las autoridades buscarán las contrapartes para cada participante y facilitarán encuentros entre empresas para intentar concretar contratos, invitaciones o convocatorias.

En el videomensaje, Ebrard mencionó que la gira incluirá visitas a las ciudades canadienses de Montreal y Toronto.

La convocatoria oficial de la Misión Comercial de México a Canadá la presenta como una iniciativa para "generar acuerdos comerciales concretos, alianzas tecnológicas y oportunidades de inversión" mediante reuniones presenciales B2B.

El micrositio oficial de la misión también refiere a Toronto y Montreal como ciudades previstas y señala que los participantes deberán cubrir sus gastos de viaje.

La invitación ocurre en un momento en que ambos países buscan profundizar su relación económica, en medio de tensiones con su principal socio Estados Unidos, en el marco también de la revisión del tratado entre los tres países de Norteamérica, el T-MEC.

El sitio oficial de la misión ubica a Canadá como el segundo socio comercial más importante de México, con un comercio bilateral de 56.000 millones de dólares en 2024 y señala que el intercambio se ha multiplicado por 12 desde 1994.

Con ello, la Secretaría de Economía busca que más firmas mexicanas aprovechen el T-MEC para diversificar exportaciones, encontrar compradores y abrir nuevas rutas de inversión en el mercado canadiense.