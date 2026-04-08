Marruecos celebra alto el fuego en Irán y pide priorizar intereses de los países del golfo

Rabat, 8 abr (EFE).- Marruecos celebró el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, alcanzado en la madrugada de este miércoles, y pidió que las negociaciones previstas en Pakistán tengan en cuenta los "intereses supremos" de los países árabes del golfo Pérsico.

En un comunicado, el Ministerio marroquí de Exteriores expresó su apoyo a los diálogos inminentes, con mediación paquistaní, y subrayó la necesidad de garantizar la navegación libre por el estrecho de Ormuz conforme al derecho marítimo internacional.

"Marruecos (...) espera que estas negociaciones conduzcan a una paz duradera, que refuerce la estabilidad regional y que tenga en cuenta los intereses de los países hermanos árabes del Golfo", indica la nota oficial.

El mismo día en que estalló la guerra, el 28 de febrero, Rabat condenó en "los términos más enérgicos" el "flagrante" ataque iraní con misiles contra varios países "hermanos", entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait, Jordania y Arabia Saudí.

Estos países árabes se vieron afectados en las últimas semanas por los bombardeos iraníes contra las bases e instalaciones estadounidenses en su territorio.

Sin embargo, Marruecos no se ha pronunciado sobre los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán.

Rabat, que normalizó su relaciones diplomáticas con Israel en 2020, rompió sus lazos con Teherán en 2018, tras acusar al grupo chií libanés Hezbolá -aliado de Irán- de armar al Frente Polisario, con el que mantiene un conflicto abierto por el Sáhara Occidental.

Los países suníes, como Marruecos o Arabia Saudí, reprochan a Irán su intento de expandir el chiísmo en regiones tradicionalmente suníes y entre musulmanes de países occidentales para ganar influencia política.

El cierre temporal del estrecho de Ormuz durante la guerra por Irán impactó los precios de los combustibles en Marruecos, que desde el 15 de marzo autorizó una subida del 10 % en la gasolina y adoptó medidas para proteger el poder adquisitivo.

El pasado jueves, el Gobierno marroquí decidió inyectar 1.648 millones de dirhams mensuales (152 millones de euros) en subsidios energéticos para estabilizar precios y mitigar el alza en mercancías y transporte. EFE