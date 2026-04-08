Malena Costa y Mario Suárez dan la bienvenida a su tercer hijo, una niña llamada Margot

Malena Costa y Mario Suárez están de enhorabuena, ya que como han anunciado a través de sus redes sociales con una preciosa imagen, han dado la bienvenida a su tercer hijo este martes 7 de abril, una niña a la que siguiendo la tradición familiar han puesto un nombre que empieza por M: Margot.

Horas después de que la modelo publicase un divertido post comparando su abultadísima barriguita de 38 semanas de embarazo con la de Obelix o Fiona (de 'Shreck'), llegaba al mundo su pequeña, con la que han cumplido su sueño de formar una familia numerosa junto a sus hijos Matilda (9) y Mario (8), y como han revelado emocionados tanto la mamá como la recién nacida se encuentran fenomenal.

"Margot Suárez Costa ya está con nosotros y lo más importante es que ha salido todo súper bien. 7.04.2026. Felicidad absoluta. Mx5" han compartido tanto Malena como Mario en su perfil de Instagram junto a una instantánea de sus manos y las de sus hijos cogiendo la de la pequeña Matilda, de la que con solo un pañal podermos ver su boquita y su oreja.

Un 'Mx5' que hace referencia a la inicial de todos sus nombres, la M, que también lleva su tercera hija, Margot, cuyo nombre eligieron -aunque tenían claro que empezaría por M, como el de todos los miembros de su ya familia numerosa- a principios de año durante un viaje con sus niños a París. De origen francés, Margot -cuya variante en español es Margarita- significa perla y está asociado a la belleza, la pureza, la elegancia y la delicadeza.

Su nacimiento ha colgado de felicidad a Malena y a Mario, que forman desde 2012 una de las parejas más sólidas del panorama nacional y en los 14 años que llevan juntos -se dieron el 'sí quiero' en 2017 en una boda sorpresa organizada por el exfutbolista cuando la modelo estaba embarazada de su hijo Mario- siempre han confesado sus deseos de formar una familia numerosa.