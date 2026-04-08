Maersk dice que el alto el fuego entre Irán y EEUU puede generar "oportunidades de tránsito"

Maersk ha dado la bienvenida este miércoles al anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que "puede generar oportunidades de tránsito" a través del estrecho de Ormuz, aunque el gigante danés del transporte de mercancías considera que aún no proporciona plena seguridad marítima.

En una declaración remitida a Europa Press, la compañía danesa ha subrayado que, por ahora, la información y los detalles disponibles siguen siendo muy limitados, por lo que Maersk continúa trabajando para obtener mayor claridad.

"El alto el fuego puede generar oportunidades de tránsito, pero aún no proporciona plena seguridad marítima y necesitamos comprender todas las posibles condiciones asociadas", ha explicado la empresa.

De este modo, cualquier decisión de transitar por el estrecho de Ormuz se basará en evaluaciones de riesgo continuas, un seguimiento riguroso de la situación de seguridad y la orientación disponible de las autoridades y socios pertinentes.

En cualquier caso, la multinacional ha afirmado que la seguridad de las tripulaciones, buques y carga sigue siendo la máxima prioridad de Maersk.

"Para nuestros clientes, la visibilidad es baja y prevemos que la situación seguirá siendo cambiante. Por el momento, adoptamos un enfoque prudente y no realizaremos cambios en servicios específicos", ha explicado la compañía, que está evaluando las posibles implicaciones para comunicar, tan pronto como sea posible, cualquier impacto en los horarios, las rutas o las medidas de contingencia.

"Continuaremos monitoreando de cerca la situación y proporcionaremos actualizaciones a medida que se aclare en las próximas horas y días", ha subrayado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán ha subrayado que durante ese periodo será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Posteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo por el que Washington ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.